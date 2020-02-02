Білий дім блокує повну публікацію листів про затримку допомоги Україні

Білий дім блокує повну публікацію листування працівників президентської адміністрації щодо затримки військової допомоги Україні влітку 2019 року.

За інформацією Центру громадської доброчесності США, значна частина матеріалів була засекречена, хоча деякі деталі було оприлюднено. Уряд пояснює, що інформацію засекретили, оскільки у ній відображено внутрішні дискусії.

До слова, Міністерство юстиції США у грудні 2019 року вже публікувало листи американських чиновників щодо допомоги Україні, але вони були сильно відредаговані.

Тоді у відомстві таку ситуацію пояснили наданням документів у такій формі президентським привілеєм, що дозволяє Білому дому не оприлюднювати інформацію щодо внутрішніх дискусій у адміністрації навіть на вимогу суду.

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Листування висвітлює спілкування між президентом, віце-президентом та найближчими радниками Дональда Трампа щодо ухвалення рішень, тому є привілейованим.

Але Центр громадської доброчесності не згоден з цією аргументацією, тому наполягає, що публікація відредагованих листів у повному обсязі відповідає інтересам громадськості.

Центр опублікує юридичну позицію щодо листування 14 лютого.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що США не зменшуватимуть розмір військової допомоги Україні.

Джерело: Центр громадської доброчесності США