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Факти / Світ

Коронавірус 2020: у Китаї завершили будівництво спеціальної лікарні

У китайському місті Ухань завершили будівництво першої тимчасової лікарні для лікування хворих на коронавірус.

На будівництво лікарні знадобилось 9 днів.

Читайте: Першу смерть від коронавірусу зафіксували за межами Китаю

Допомогу хворим коронавірусом надаватимуть 1 400 військових медиків. Лікарня розрахована на 1 тисячу місць та створена лише для лікування заражених коронавірусом.

Нагадаємо, будівництво лікарні розпочали 24 січня 2020 року.

Джерело: Медуза

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