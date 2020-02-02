Коронавірусом заразилися вже понад 14,5 тис. людей, померли 305

У світі станом на 2 лютого зареєстровано 14 568 випадків зараження новим коронавірусом. Померли вже 305 людей.

Також підтверджено 155 випадків завезення нового коронавірусу за межами Китаю, з них 23 випадки у країнах Європи (8 – Німеччина, 6 – Франція, 2 – Італія, 2 – Росія, 2 – Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції).

У зв’язку з такою ситуацією, оперативний штаб МОЗ проведе чергове засідання з обговорення проекту Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених новим коронавірусом.

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У МОЗ нагадали, щоб уберегти себе і не захворіти, потрібно часто мити руки, уникати тісного контакту з хворими, не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Раніше Факти ICTV писали, що першу смерть від коронавірусу зафіксували за межами Китаю.