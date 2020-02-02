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Факти / Світ

Першу смерть від коронавірусу зафіксували за межами Китаю

На Філіппінах від коронавірусу з Китаю помер 44-річний пацієнт.

Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– 44-річний чоловік був другою підтвердженою людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019-nCoV. Він помер 1 лютого 2020 року, – йдеться у повідомленні ВООЗ.

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Це перший зареєстрований випадок смерті за межами Китаю.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Фото: Dreamstime

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