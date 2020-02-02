Першу смерть від коронавірусу зафіксували за межами Китаю

На Філіппінах від коронавірусу з Китаю помер 44-річний пацієнт.

Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– 44-річний чоловік був другою підтвердженою людиною на Філіппінах з новим коронавірусом 2019-nCoV. Він помер 1 лютого 2020 року, – йдеться у повідомленні ВООЗ.

A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

Читайте: Ризики залишаються: представник ВООЗ про готовність України протистояти коронавірусу

Це перший зареєстрований випадок смерті за межами Китаю.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.