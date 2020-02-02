У Китаї передбачили спеціальні крематорії для жертв коронавірусу

Китайська влада наказала кремувати тіла померлих від коронавірусу пацієнтів у спеціально відведених крематоріях.

Тіла померлих дезінфікуватимуть і поміщатимуть в пакети, які герметично закриваються і які не дозволено розкривати.

– Згідно з текстом директиви, спільно випущеної канцеляріями Державного комітету у справах охорони здоров’я КНР, Міністерства цивільної адміністрації Китаю і Міністерства громадської безпеки КНР, тлінні останки інфікованих пацієнтів не повинні перевозитися між різними адміністративними одиницями провінційного рівня і не повинні зберігатися шляхом поховання або іншими способами, – йдеться в повідомленні.

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У документі підкреслюється, що похоронні бюро повинні відправляти спеціальний персонал і транспортні засоби для перевезення тіл відповідно до встановленого маршруту, а тіла повинні бути кремовані у спеціально відведених крематоріях.

До слова, у Пекіні заборонили проводити прощальні церемонії через коронавірус.

Джерело: Сіньхуа