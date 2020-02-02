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Факти / Світ

У Китаї зафіксовано спалах пташиного грипу

У китайській провінції Хунань зафіксовано спалах пташиного грипу H5N1.

Зараження пернатих сталося на одній з ферм у районі Шуанцін міста Шаоян.

Для запобігання поширенню зараження було ліквідовано понад 17,8 тисячі домашніх птахів.

Читайте: Спалах пташиного грипу: заборонено купувати курятину на стихійних ринках

Зазначається, що поки невідомо про випадки зараження людини.

Раніше спалах пташиного грипу зафіксували в Україні.

Джерело: РИА Новости

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