У Китаї (місто Харбін) жінка з інфекцією коронавірусу народила здорову дитину.

На 38 тижні вагітності у неї почали з’являтися усі симптоми нової інфекції, зокрема, підвищена температура. Жінка здала необхідні аналізи і коронавірус підтвердився.

Good News! A pregnant woman infected with novel #coronavirus gave birth to a healthy baby girl in a hospital in Harbin, Heilongjiang province on Jan 30. After several days’ medical quarantine and observation, both the baby and her mother are in stable condition now. #China pic.twitter.com/JSrzHgsRQy — China Daily (@ChinaDaily) February 3, 2020

Майбутній матері ставало все гірше, тому лікарі зробили кесарів розтин.

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Новонароджена дівчинка виявилась цілком здоровою. Їй двічі проводили тест на коронавірус, який нічого не виявив.

Зараз немовля разом із матір’ю перебувають на карантині. За ними цілодобово наглядають лікарі.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як люди інфікуються коронавірусом та коли буде вакцина.

Джерело: ChinaDaily