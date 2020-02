У Китаї (місто Харбін) жінка з інфекцією коронавірусу народила здорову дитину.

На 38 тижні вагітності у неї почали з’являтися усі симптоми нової інфекції, зокрема, підвищена температура. Жінка здала необхідні аналізи і коронавірус підтвердився.

Good News! A pregnant woman infected with novel #coronavirus gave birth to a healthy baby girl in a hospital in Harbin, Heilongjiang province on Jan 30. After several days’ medical quarantine and observation, both the baby and her mother are in stable condition now. #China pic.twitter.com/JSrzHgsRQy

— China Daily (@ChinaDaily) February 3, 2020