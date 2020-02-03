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Факти / Світ

Хвора на коронавірус жінка народила здорове немовля

У Китаї (місто Харбін) жінка з інфекцією коронавірусу народила здорову дитину.

На 38 тижні вагітності у неї почали з’являтися усі симптоми нової інфекції, зокрема, підвищена температура. Жінка здала необхідні аналізи і коронавірус підтвердився.

Майбутній матері ставало все гірше, тому лікарі зробили кесарів розтин.

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Новонароджена дівчинка виявилась цілком здоровою. Їй двічі проводили тест на коронавірус, який нічого не виявив.

Зараз немовля разом із матір’ю перебувають на карантині. За ними цілодобово наглядають лікарі.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як люди інфікуються коронавірусом та коли буде вакцина.

Джерело: ChinaDaily

Фото: Dreamstime

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