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Факти / Світ

Лікар з Таїланду знайшов комбінацію ліків проти коронавірусу nCoV

Лікар з лікарні Раджавіті в таїландському Бангкоку розповів, що зміг знайти комбінацію ліків, яка ефективно допомагає у випадках захворювання новим типом коронавірусу.

Він лікував 71-річну пацієнтку в тяжкому стані комбінацією ліків, які призначають під час лікування ВІЛ і грипу.

Стан жінки покращився вже через 48 годин після застосування зазначеного методу лікування.

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Також результат тесту на наявність нового типу коронавірусу змінився з позитивного на негативний.

Під час прес-конференції підтвердили інформацію про те, що лабораторний тест показав відсутність слідів коронавірусу в дихальній системі пацієнтки.

Станом на сьогодні, у світі зафіксовано близько 17 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. Всього від захворювання померли 362 людини.

До слова, країни G7 хочуть домовитися про спільне реагування на поширення нового типу коронавірусу.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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