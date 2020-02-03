Лікар з Таїланду знайшов комбінацію ліків проти коронавірусу nCoV

Лікар з лікарні Раджавіті в таїландському Бангкоку розповів, що зміг знайти комбінацію ліків, яка ефективно допомагає у випадках захворювання новим типом коронавірусу.

Він лікував 71-річну пацієнтку в тяжкому стані комбінацією ліків, які призначають під час лікування ВІЛ і грипу.

Стан жінки покращився вже через 48 годин після застосування зазначеного методу лікування.

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Також результат тесту на наявність нового типу коронавірусу змінився з позитивного на негативний.

Під час прес-конференції підтвердили інформацію про те, що лабораторний тест показав відсутність слідів коронавірусу в дихальній системі пацієнтки.

Станом на сьогодні, у світі зафіксовано близько 17 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. Всього від захворювання померли 362 людини.

До слова, країни G7 хочуть домовитися про спільне реагування на поширення нового типу коронавірусу.