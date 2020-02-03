Країни G7 (США, Канада, Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція та Японія) мають намір домовитися про спільне реагування на новий тип коронавірусу, який продовжує поширюватися світом.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан.

Він додав, що зараз існує домовленість з колегою з США про те, що міністри охорони здоров’я країн G7 проведуть телефонну конференцію щодо питання про реагування на захворювання.

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– Немає сенсу одній країні вживати заходів, особливо, в Європі, – підсумував Шпан.

ВООЗ вже оголосила поширення нового типу коронавірусу надзвичайною ситуацією глобального масштабу.

Хоча в Україні поки не зафіксували жодного випадку зазначеного захворювання, МОН рекомендувало ВНЗ організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю і Азії, які не перебувають на території нашої країни.

До слова, у Китаї 328 осіб змогли одужати після того, як захворіли новим типом коронавірусу.