Правда і міфи про коронавірус: як інфікуються люди та коли буде вакцина

Жителі Піднебесної скаржаться на нестачу медичних засобів. Масок в більшості аптек просто немає.

Можна брати не більше 5 масок на людину.

Китайці у боротьбі з коронавірусом активно застосовують штучний інтелект, аби зменшити контакти персоналу лікарні з хворими. Завдяки застосуванню сучасних будівельних технологій, в Китаї майже добудували спеціальний шпиталь, де розмістять тисячі інфікованих.

До країн з підтвердженими випадками коронавірусу додалися ще й Швеція, Росія, Велика Британія, Фінляндія та Індія.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я заявляє: ситуація набула критичного характеру.

Україна також вводить посилені заходи безпеки. На минулому тижні дівчина зі схожими симптомами на коронавірус потрапила до лікарні у Рівному. Ще двоє були шпиталізовані у Львові. Вони відвідували Китай. На щастя, діагнози не підтвердилися, але, попри це українці стурбовані. У київських аптеках захисні маски поступово стають дефіцитом.

Українські авіакомпанії скасовують сполучення із Китаєм. Уряд доручив ДСНС та Міністерству закордонних справ евакуювати з Піднебесної громадян України.

Перед тим, як пропускати пасажирів до прикордонників, на борт піднімаються лікарі. Вони вимірюють температуру та опитують пасажирів.

Самі ж пасажири, що прибувають з Китаю, вражені такими суворими заходами безпеки .

Та не всі українці змогли виїхати з Китаю. Один з тих, хто там залишається, Андрій Дрофа. Він про евакуаційні рейси до України навіть не знав.

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Каже, китайці намагаються виїхати до родичів у провінції.

Коронавірус вже почав впливати і на світову економіку. Він обвалив вартість нафти та добрався до цінних металів.

Одна з причин – психологічний фактор. Поряд з об’єктивними фактами багато неперевіреної інформації. Наприклад, що в місті Ухань, звідки поширився коронавірус, сталася аварія в лабораторії, яка розробляла бактеріологічну зброю.

Медіа-експерт Оксана Романюк каже, ця інформація пішла з американської статті про лабораторію з дослідження вірусів в Ухані.

Поширюються й відверті фейки. У соцмережах з’являються пропозиції купити нібито вакцину від вірусу за $100. Анонімні телеграм-канали аби підняти рейтинги розповсюджують масу страшних кадрів з Китаю.

Іноді доходить до абсурду. Деякі українці бояться купувати часник, фрукти та овочі з країн Азії через вірус. Лікарі кажуть, це нісенітниця.

Піднялася паніка й щодо посилок із Китаю. До України щомісяця їх надходить до 100 тисяч штук. В інтернеті закликають їх не розпаковувати.

Заступник директора Укрпошти каже, посилки з Китаю продовжують спокійно надходити. Коронавірус передається лише від людини до людини.

Щоб мінімізувати наслідки для світу, медичний світ – в активному пошуку вакцини проти коронавірусу. Гонконгські вчені вже заявили, що винайшли її. Але на клінічні дослідження знадобляться два роки. Медики схиляються до версії, що вірус пішов від кажанів.

Лікарі наразі радять не панікувати і намагатися менше подорожувати. Бо замкнений простір, наприклад, у літаку – це ідеальне середовище для розповсюдження вірусу.

Головна ж порада лікарів – притримуватися звичайних правил гігієни.

Раніше Кабмін затвердив план щодо запобігання спалаху коронавирусу в Україні.