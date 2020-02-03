Ціна на нафту впала до мінімуму за 13 місяців через коронавірус у Китаї

Світові ціни на нафту марки Brent в понеділок, 3 лютого падали до мінімуму за 13 місяців.
На тлі 20-відсоткового скорочення попиту на чорне золото в Китаї, барель Brent здешевшав на 3,4%, до $54,7.
Найбільше на нафтовому ринку з часів фінансової кризи 2008-2009 років зниження попиту викликано побоюваннями через коронавірус, зазначають експерти.
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Як відомо, у Китаї більше 360 осіб померли внаслідок захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.
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