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Факти / Світ

Ціна на нафту впала до мінімуму за 13 місяців через коронавірус у Китаї

Світові ціни на нафту марки Brent в понеділок, 3 лютого падали до мінімуму за 13 місяців.

На тлі 20-відсоткового скорочення попиту на чорне золото в Китаї, барель Brent здешевшав на 3,4%, до $54,7.

Найбільше на нафтовому ринку з часів фінансової кризи 2008-2009 років зниження попиту викликано побоюваннями через коронавірус, зазначають експерти.

Читайте: Ціни на нафту можуть перевищити $180 до 2050 року

Як відомо, у Китаї більше 360 осіб померли внаслідок захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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