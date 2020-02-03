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Факти / Світ

У Китаї ще одне місто ізолювали через коронавірус

2 лютого влада Китаю ухвалила рішення про ізоляцію портового міста Веньчжоу, в якому проживають близько 9 млн людей.

За інформацією видання Deutsche Welle, всього в місті зареєстрували 265 випадків зараження новим типом коронавірусу. Це – найбільший показник за межами провінції Хубей.

Веньчжоу знаходиться у приблизно 800 км від Уханя, який став епіцентром поширення захворювання.

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У місті зупинили роботу громадського транспорту, музеїв і кінотеатрів.

Також введені жорсткі обмеження на вихід місцевих жителів з приміщень.

Згідно з останніми звітами, в китайській провінції Хубей кількість хворих на пневмонію, яку викликає новий тип коронавірусу, зросла приблизно до 11,1 тис.

Крім того, відомо, що 350 жителів регіону померли від хвороби.

До слова, 2 лютого в місті Ухань завершили будівництво першої лікарні, в якій лікуватимуть хворих на коронавірус.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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