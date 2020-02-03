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Європа зацікавлена у встановлені політичного діалогу з Росією – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа, а зокрема Польща та Франція, зацікавлені у встановленні чіткого політичного діалогу з Росією.

Він додав, що безпека Франції та її партнерів є головним пріоритетом для нього.

Еммануель Макрон

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– Я не наївний, але розумію, що в інтересі безпеки Європи, Франції та Польщі – встановити чіткий політичний діалог з Росією. Цей діалог, навіть якщо важкий, є необхідною умовою прогресу в справі України, – заявив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, 11 січня Зеленський та Макрон обговорили подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у рамках саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі.

Джерело: Польське радіо

Фото: Dreamstime

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