Зламалося шасі: у Мадриді екстрено сів літак з 130 пасажирами

Рейс AC837 вилетів з мадридського аеропорту в напрямку Торонто, однак через 30 хв пілот повідомив, що повинен здійснити екстренну посадку.
Причиною стала зламана під час зльоту частина шасі, яка потрапила в двигун.
Літак з 130 пасажирами зміг успішно та без жертв приземлитися у Мадриді.
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Нагадаємо, 29 січня літак польської авіакомпанії LOT, що летів із Варшави до Києва, не зміг приземлятися в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через туман.
Джерело: El Pais
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