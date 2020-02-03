PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Зламалося шасі: у Мадриді екстрено сів літак з 130 пасажирами

Рейс AC837 вилетів з мадридського аеропорту в напрямку Торонто, однак через 30 хв пілот повідомив, що повинен здійснити екстренну посадку.

Причиною стала зламана під час зльоту частина шасі, яка потрапила в двигун. 

Літак з 130 пасажирами зміг успішно та без жертв приземлитися у Мадриді.

Читайте: Дітей та валізи виносили на руках: в Ірані літак викотився зі злітної смуги

Нагадаємо, 29 січня літак польської авіакомпанії LOT, що летів із Варшави до Києва, не зміг приземлятися в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через туман.

Джерело: El Pais

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка