Бельгія повідомила про першого хворого на коронавірус

У Бельгії повідомили про перший випадок зараження китайським коронавірусом. Вірус зафіксували у людини, яку евакуювали з міста Ухань.
Зазначається, що під час проходження тестів на коронавірус, пацієнт, у якого виявили вірус, добре себе почував і не мав симптомів захворювання.
Його перевели в ізольовану палату в клініці в Брюсселі.
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В інших восьми людей коронавірус не виявили.
– Результати інших співвітчизників негативні, – зазначає державна служба.
До слова, представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила, що рівень смертності від коронавірусу 2019-nCoV становить 2,1%.
Джерело: The Brussels Times
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