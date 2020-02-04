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Факти / Світ

Бельгія повідомила про першого хворого на коронавірус

У Бельгії повідомили про перший випадок зараження китайським коронавірусом. Вірус зафіксували у людини, яку евакуювали з міста Ухань.

Зазначається, що під час проходження тестів на коронавірус, пацієнт, у якого виявили вірус, добре себе почував і не мав симптомів захворювання.

Його перевели в ізольовану палату в клініці в Брюсселі.

Читайте: Медичні маски не гарантують захист від коронавірусу – ВООЗ

В інших восьми людей коронавірус не виявили.

– Результати інших співвітчизників негативні, – зазначає державна служба.

До слова, представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила, що рівень смертності від коронавірусу 2019-nCoV становить 2,1%.

Джерело: The Brussels Times

Фото: Dreamstime

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