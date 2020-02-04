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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Через 20 років хворих на рак стане на 60% більше – ВООЗ

У Всесвітній день боротьби проти раку у ВООЗ повідомили про можливе збільшення кількості випадків захворювань на рак у світі.

Це станеться за умови збереження наявної ситуації, коли десятки країн ігнорують рекомендації ВООЗ щодо комплексних заходів боротьби із раком.

– Найближчі двадцять років число випадків онкологічних захворювань у світі зросте на 60%.

Що стосується країн із низьким рівнем життя, там ймовірність виросте аж до 81%, – йдеться у повідомленні ВООЗ.

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Це пов’язано із недостатнім фінансуванням системи охорони здоров’я, а також відсутністю доступу до сучасних технологій діагностики та лікування раку.

У країнах із кращим економічним розвитком в період між 2000 і 2015 роками відсоток передчасної смертності знизився приблизно на 20%, а у бідних країнах – лише на 5%.

– Перед урядом кожної країни стоїть завдання переглянути інноваційні методи лікування онкології.

Рак не повинен бути смертним вироком ніде й ні для кого, – заявила глава Міжнародного агентства з вивчення раку (МАВР) Елізабет Вайдерпасс.

У ВООЗ розроблено список заходів для того, аби вберегтись від раку. Головними є контроль за курінням (курці – 25% усіх хворих на рак), а також вакцинації проти гепатиту В та вірусу папіломи.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, скільки українців помирають від раку і як цьому запобігти.

Джерело: WHO

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