Через 20 років хворих на рак стане на 60% більше – ВООЗ

У Всесвітній день боротьби проти раку у ВООЗ повідомили про можливе збільшення кількості випадків захворювань на рак у світі.

Це станеться за умови збереження наявної ситуації, коли десятки країн ігнорують рекомендації ВООЗ щодо комплексних заходів боротьби із раком.

Читайте: В Україні з 2020 року рання діагностика раку буде безкоштовною

On #WorldCancerDay, WHO outlines steps to save 7 million lives from #cancer over the next ten years https://t.co/4LFMaV6OqH

Let’s beat cancer! pic.twitter.com/EOtf310idC

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 4, 2020