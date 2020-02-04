Фахівців з США допустили до вивчення коронавірусу

Китай дозволив вивчити новий тип коронавірусу американським експертам і делегації Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Влада країни ухвалила таке рішення не дивлячись на розчарування тим, як США реагують на поширення коронавірусу.

Делегація ВООЗ повинна прибути в Китай і почати роботу з вивчення захворювання вже цього тижня.

– Китай погодився на пропозицію США включити групу експертів в місію Всесвітньої організації охорони здоров’я в країні, щоб більше дізнатися про вірус і способи боротьби з ним, – повідомляє видання The Hill.

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3 лютого ВООЗ передала Китаю повний список експертів, які увійшли до складу місії.

Раніше Китай відмовився від пропозиції Сполучених Штатів щодо допомоги в боротьбі з новим типом коронавірусу, оскільки був незадоволений рішенням США про заборону в’їзду в країну майже всім іноземцям, які недавно побували в КНР.

До слова, кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV досягла позначки у 20 тис. людей.