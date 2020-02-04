Кількість хворих на коронавірус може бути занижена в десятки разів – вчені

Згідно з розрахунками медиків університету Гонконга, вже до 25 січня кількість заражень вірусом в одному лише Ухані мала б перевищити 75 тис. людей – хоча офіційно на той момент повідомляли лише про 2 тис. випадків у всьому світу.

Автори дослідження, оприлюдненого в медичному журналі Lancet, стверджують, що епідемія коронавірусу розповсюджується набагато швидше, ніж вважали раніше.

За їхніми даними, кожен носій віруса в середньому заражає ще двох-трьох людей, а загальна кількість хворих зростає в геометричній прогресії й подвоюється щотижня (кожні 6,4 дня).

Офіційні цифри, які наводить ВООЗ, набагато менші: до 4 лютого були підтверджені 18 тис. випадків захворювань у всьому світу. Майже 99% із них зареєстровані на материковій частині Китаю.

Проаналізувавши статистику внутрішніх авіарейсів і залізничних перевезень, вчені дійшли висновку, що насправді вже до 25 січня майже тисяча носіїв вірусу мали рознести інфекцію з Уханя в інші міста – передусім Чунцін, Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень.

– Якщо вірус розповсюджувався з такою ж швидкістю, то епідемія вже експоненціально розростається одразу в кількох великих містах Китаю – з затримкою спалаху захворювання в Ухані на один-два тижні, – припускають автори дослідження.

Їхні дані підтверджуються останньою статистикою ВООЗ, оскільки кількість нових хворих зростає з кожним днем.

Схожі прогнози минулого тижня наводив і американський дослідницький центр Bianco Research на основі даних про розповсюдження коронавірусу з 16 до 27 січня.

За словами авторів дослідження, настільки значну різницю між розрахунками й офіційними цифрами можна пояснити кількома факторами.

– Це відносно довгий інкубаційний період (до двох тижнів), коли інфікована вірусом людина ще не відчуває жодних симптомів хвороби, але вже є її переносником. Окрім того, навіть після звернення хворого до лікаря необхідно підтвердити, що його стан спричинений саме новим штамом коронавірусу, а це потребує проведення лабораторних досліджень, на які може піти кілька днів, – йдеться у дослідженні.

З іншого боку, якщо їхні розрахунки кількості захворілих правильні, то смертельна небезпека нового коронавірусу сильно перебільшена, адже в такому разі реальна смертність серед захворілих складає значно менше 1%.