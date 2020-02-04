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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Коронавірус не набуде масштабів пандемії – ВООЗ

4 лютого під час чергового прямого включення у ВООЗ оновили інформацію стосовно коронавірусу.

– Зараз пандемії немає.

Ми маємо епідемію з численними осередками поширення, – заявила директор департаменту пандемічний та ендемічних захворювань ВООЗ Сільві Бріан.

Вона нагадала, що випадки поширення коронавірусу зафіксовано вже у 23 країнах.

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У ВООЗ уже був досвід оголошення пандемії у 2009 році: тоді світ зіткнувся із грипом H1N1 або ж свинячим грипом.

Нагадаємо, що 30 січня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я. Це пов’язано із поширенням коронавірусу.

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