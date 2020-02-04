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Факти / Світ

Коронавірусом заразилися майже 20,5 тис. осіб, померли 425

Кількість хворих на пневмонію, викликану коронавірусом, сягнула 20 тис. 438 осіб, ще 425 – померли.

Загалом за останню добу в Китаї захворіли 3 тис. 235 осіб та загинули 64. Всі ці випадки зафіксовані в провінції Хубей.

У лікарнях КНР з підозрою на коронавірус спостерігаються 171 тис. 329 осіб, ще 632 – одужали і виписані після курсу лікування.

ЧитайтеВ Україні затверджено список лікарень для лікування коронавірусу – МОЗ

Нагадаємо, 3 лютого у Китаї (місто Харбін) жінка з інфекцією коронавірусу народила здорову дитину. На 38 тижні вагітності у неї почали з’являтися усі симптоми нової інфекції, зокрема, підвищена температура. Вона здала необхідні аналізи і коронавірус підтвердився.

Факти ICTV розповідали, як люди інфікуються коронавірусом та коли буде вакцина.

Джерело: Global Times

Фото: Getty Images

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