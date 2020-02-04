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Факти / Світ

Рівень смертності від коронавірусу доволі низький – МЗС Китаю

Представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявив, що рівень смертності серед заражених коронавірусом складає 2,1%.

– Рівень смертності в Китаї досить низький, він досягає тільки 2,1%, – заявили в МЗС.

За її словами, цей показник значно нижче, ніж число випадків летального результату в результаті SARS, близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) і лихоманки Ебола.

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– Ми повністю впевнені, що здатні перемогти в цій боротьбі з епідемією. Зусилля Китаю у боротьбі зі спалахом хвороби були повністю визнані ВООЗ і міжнародним співтовариством, – підкреслила вона.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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