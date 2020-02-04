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Факти / Світ / Росія

Росія хоче переписати історію Другої світової – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про спроби Росії переписати історію Другої світової війни і звинуватити Польщу.

Під час свого візиту до Польщі він зазначив, що Європа повинна побудувати спільну пам’ять.

– Я бачу, що в Польщі є спокуси перекреслити дату 1989 року. У Угорщини також існує підхід до переписування історії ХХ століття. Росія хотіла б по-новому інтерпретувати Другу світову війну і звинуватити польську націю. Я бачу тут ризик розпорошення нашої історії через її перегляд, – повідомив президент Франції.

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Еммануель Макрон також зазначив, що він хоче будувати Європу, знаючи її історію, захищаючи її від будь-яких спроб фальсифікації або переписування, незалежно від того, яка країна або партія є автором такої фальсифікації.

Раніше слова президента України Володимира Зеленського щодо провини СРСР у початку Другої світової війни у Росії назвали “відвертою зрадою”.

Джерело: RMF24

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