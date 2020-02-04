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Факти / Світ

Першу смерть від коронавірусу зафіксували в Гонконгу

За межами материкового Китаю зафіксували другу смерть від нового коронавірусу.

39-річний чоловік помер сьогодні, 4 лютого, в лікарні принцеси Маргарет в Гонконгу.

21 січня він сів на швидкісний поїзд з Гонконгу в Ухань, а 23 січня повернувся в місто з Чаншананя.

Читайте: Коронавірус заблокував пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess

Він ніколи не відвідував будь-які медичні установи, ринок морепродуктів і не піддавався впливу диких тварин протягом інкубаційного періоду.

Раніше першу смерть від коронавірусу за межами Китаю зафіксували на Філіппінах.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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