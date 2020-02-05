Disney понесе великі збитки від китайського коронавірусу

Корпорація The Walt Disney Company недоотримає $175 млн через китайський коронавірус. Це станеться за умови, якщо парки розваг Disney у Гонконзі та Шанхаї будуть закриті ще два місяці.

Фінансовий директор компанії зазначила, що зазвичай під час канікул на китайський Новий рік парки розваг відвідує велика кількість людей. Вона додала, що точний фінансовий вплив коронавірусу на Disney залежить від того, як довго парки розваг будуть зачинені.

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Компанія вважає, що загальна на кількість відвідувачів у США не зменшиться, попри те, що у країні буде менше туристів з Азії через коронавірус.

До слова, станом на 5 лютого в Китаї кількість хворих на пневмонію, яку викликає новий тип коронавірусу, становить 24 324 особи.