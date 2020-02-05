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Іванка Трамп у сукні за $2 тис. показала фото з сім’єю

Президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням Про становище країни і розповів членам Конгресу про поточну ситуацію і законодавчі ініціативи.

У Капітолії Вашингтону зібралися і родичі Трампа.

Члени сім’ї з’явилися на заході разом зі своїми коханими.

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Син президента від першого шлюбу Ерік з’явився на заході зі своєю дружиною Ларою, Дональд-молодший прийшов з Кімберлі Гилфойл, а Тіффані Трамп компанію склав мільярдер Майкл Буглос.

38-річна дочка президента США Дональда Трампа Іванка прийшла на захід зі своїм чоловіком, американським бізнесменом Джаредом Кушенаром.

Іванка Трамп з’явилася в чорній сукні від Givenchy за 2 тис. 240 дол. Образ її доповнили червоні човники.

 

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Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Раніше Факти ICTV писали, що у Балтіморі молодь освистала Меланію Трамп під час промови.

Фото: Ivankatrump

Джерело: Daily Mail

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