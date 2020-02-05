Королівський канадський монетний двір випустив кольорову срібну монету у формі української писанки.

Монета стане вже п’ятою писанкою у колекції канадського монетного двору. Цього разу вона прикрашена традиційними українськими візерунками.

– Більш, ніж пасхальне яйце, ця срібна монета із чистого срібла вшановує життя та сезон нових починань. Її кольорові мотиви, приміром, восьмиконечна троянда, мають таке саме глибоке значення, як нанесені на традиційну писанку, де тонкі форми та геометричні візерунки створюють захопливу візуальну мову. Це – радісне вшанування весни, доступне вам цілий рік! – йдеться в описі монети на сайті.

Читайте: Світиться у темряві: у Канаді створили монету, присвячену прибульцям

На реверсі монети нанесені кольорові візерунки, а на аверсі – профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета має номінал у 20 канадських доларів.











Канада випустила монету у формі української писанки / 3 фотографии

До речі, монетний двір Великої Британії випустив у обіг пам’ятні монети, які присвячені гурту Queen.

Фото: Канадський монетний двір