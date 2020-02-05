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Факти / Світ

Коронавірус 2020: кількість заражених у Китаї перевищила 24 тис.

Станом на 5 лютого в Китаї кількість хворих на пневмонію, яку викликає новий тип коронавірусу, становить 24 324 особи.

Держкомітет КНР у справах охорони здоров’я повідомив, що 490 людей загинули, зокрема за останню добу загинуло 65 осіб.

Також повідомляється, що в лікарнях перебуває 185 тис. осіб, у яких є підозра на коронавірус.

Читайте: Бельгія повідомила про першого хворого на коронавірус

892 людини виписані після успішного курсу лікування.

До слова, представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила, що рівень смертності від коронавірусу 2019-nCoV становить 2,1%.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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