Китай замовчував випадки коронавіруса на початку епідемії – ВООЗ

Владу Китаю звинуватили у тому, що вони недостатньо швидко повідомляли про нові випадки коронавірусу. Про це заявив високопоставлений експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Джон Маккензі.

Він назвав реакцію китайської влади на поширення вірусу в Ухані в січні непорядною.

Експерт вважає, що Китай не поширював інформацію про коронавірус через те, що у січні в Ухані проходили важливі політичні зустрічі.

– Мабуть, виникало більше випадків коронавірусу, про які нам не говорили. Думаю, деякий час вони намагалися замовчувати ці дані через деякі важливі зустрічі, які вони проводили в Ухані або там був період дуже поганої звітності, – сказав Маккензі.

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Станом на 5 лютого у Китаї кількість людей, що заразилися коронавірусом 2019-nCov, становить 24 324 людини.

Нагадаємо, що 30 січня ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я. Це пов’язано із поширенням коронавірусу.

Джерело: Financial Times