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Факти / Світ

На заблокованому в Японії лайнері Diamond Princess у 10 пасажирів виявили коронавірус

У Японії на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили 10 випадків зараження коронавірусом. Усім зараженим понад 50 років.

Всього на лайнері перебувають 3 700 пасажирів, перевірили 300 з них. Кількість інфікованих може зрости. Пасажирів, хворих на коронавірус, госпіталізували в лікарню префектури Канагава.

Лайнер Diamond Princess повідомив, що госпіталізували трьох японців, трьох китайців, двох австралійців і по одному громадянину США та Філіппін.

У компанії запевнили, що пасажирів на карантині забезпечуватимуть продуктами, безкоштовним інтернетом і телефонним зв’язком.

Читайте: Китай замовчував випадки коронавіруса на початку епідемії – ВООЗ

Нагадаємо, японський лайнер прямував за маршрутом Кагосіма – Гонконг – Окінава. Круїз тривав до 3 лютого. Після того, як декілька людей почали скаржитися на здоров’я, вирішили обстежити всіх, хто був на борту.

Припускають, що люди могли заразитися від пасажира з Гонконгу. 80-річний чоловік перебував на борту Diamond Princess з 20 до 25 січня. Коли він вже повернувся до Гонконгу, у нього виявили коронавірус.

Раніше Факти ICTV писали, що Disney понесе великі збитки від китайського коронавірусу.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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