На заблокованому в Японії лайнері Diamond Princess у 10 пасажирів виявили коронавірус

У Японії на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили 10 випадків зараження коронавірусом. Усім зараженим понад 50 років.

Всього на лайнері перебувають 3 700 пасажирів, перевірили 300 з них. Кількість інфікованих може зрости. Пасажирів, хворих на коронавірус, госпіталізували в лікарню префектури Канагава.

Лайнер Diamond Princess повідомив, що госпіталізували трьох японців, трьох китайців, двох австралійців і по одному громадянину США та Філіппін.

У компанії запевнили, що пасажирів на карантині забезпечуватимуть продуктами, безкоштовним інтернетом і телефонним зв’язком.

I’d like to share what it’s like on board the Diamond Princess cruise. Please use this page to exchange info. #DiamondPrincess #coronavirus pic.twitter.com/wRLdy63suj

— だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 5, 2020