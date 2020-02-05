На заблокованому в Японії лайнері Diamond Princess у 10 пасажирів виявили коронавірус

У Японії на круїзному лайнері Diamond Princess підтвердили 10 випадків зараження коронавірусом. Усім зараженим понад 50 років.
Всього на лайнері перебувають 3 700 пасажирів, перевірили 300 з них. Кількість інфікованих може зрости. Пасажирів, хворих на коронавірус, госпіталізували в лікарню префектури Канагава.
Лайнер Diamond Princess повідомив, що госпіталізували трьох японців, трьох китайців, двох австралійців і по одному громадянину США та Філіппін.
У компанії запевнили, що пасажирів на карантині забезпечуватимуть продуктами, безкоштовним інтернетом і телефонним зв’язком.
I’d like to share what it’s like on board the Diamond Princess cruise. Please use this page to exchange info. #DiamondPrincess #coronavirus pic.twitter.com/wRLdy63suj
— だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 5, 2020
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Нагадаємо, японський лайнер прямував за маршрутом Кагосіма – Гонконг – Окінава. Круїз тривав до 3 лютого. Після того, як декілька людей почали скаржитися на здоров’я, вирішили обстежити всіх, хто був на борту.
Припускають, що люди могли заразитися від пасажира з Гонконгу. 80-річний чоловік перебував на борту Diamond Princess з 20 до 25 січня. Коли він вже повернувся до Гонконгу, у нього виявили коронавірус.
Раніше Факти ICTV писали, що Disney понесе великі збитки від китайського коронавірусу.