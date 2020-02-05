Прапор на Марсі, мир на Близькому Сході та коронавірус: головне з послання Трампа

Дональд Трамп 4 лютого виступив зі щорічним посланням Про положення в країні.

Ми зібрали для вас найголовніше з того, що сказав президент США на спільному засіданні Сенату і Палати представників.

Успіх американської економіки

На початку своєї промови Трамп звернув увагу на успіхи, яких добилася американська економіка. За його словами, рівень безробіття серед афроамериканців і латиноамериканців досяг найнижчої позначки в історії США, а для жінок – найнижчого рівня за 70 років.

Президент сказав, що з моменту його обрання в країні було створено 7 млн ​​нових робочих місць.

Справедливі торгові угоди

Дональд Трамп нагадав, що цього року він підписав угоду з першої фази торгової угоди між США та Китаєм, а також поставив підпис під новою торговою угодою Сполучених Штатів, Мексики та Канади.

Рекордні інвестиції

Президент США згадав, що цього року вони інвестували рекордні $2,2 трлн в збройні сили країни.

Зовнішня політика

За словами Трампа, США знову всі поважають в світі.

– Сполучені Штати прагнуть до відновлення демократії у Венесуелі, Нікарагуа та на Кубі.

Епідемія коронавірусу

Дональд Трамп розповів, що США успішно співпрацюють з Китаєм в боротьбі з епідемією коронавірусу.

– Американська адміністрація зробить всі необхідні кроки, щоб захистити громадян країни від цієї загрози, – заявив він.

Трамп також висловив упевненість в тому, що владі країни до кінця десятиліття вдасться покласти край епідемії СНІДу в США.

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Аборти

Президент США закликав ухвалити закон, що забороняє проведення абортів на пізніх термінах.

– Незалежно від того, республіканці ми, демократи чи незалежні, ми безумовно всі згодні з тим, що кожне людське життя – святий дар Господа, – підкреслив глава Білого дому.

Прапор на Марсі

Дональд Трамп також закликав Конгрес профінансувати космічні програми, щоб Сполучені Штати стали першою країною, яка висадить жінку-астронавта на поверхню Місяця, а також встановить свій прапор на Марсі.

Нелегальна імміграція

Дональд Трамп зазначив, що число випадків незаконного перетину кордону США істотно скорочується в міру будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

– Ми вже завершили більше 100 миль і до початку наступного року повністю завершимо 500 миль, – додав він.

Іран

За словами Трампа, іранський режим зобов’язаний відмовитися від прагнень до ядерної зброї, припинити поширювати терор, смерть і руйнування.

Виведення військ з Афганістану

Дональд Трамп підтвердив своє бажання вивести американські війська з Афганістану і покласти край найтривалішою війні Америки. Він також додав, що США прагнуть захистити життя американців і закінчити конфлікти за участю Америки на Близькому Сході.

Раніше Джуліані заявив, що Трамп не повинен відмовлятися від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні.