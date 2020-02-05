Видання BNO News опублікувало карту, яка дозволяє відслідковувати поширення нового типу коронавірусу під назвою 2019 nCoV.
Спалах захворювання почався в китайському місті Ухань, проте його зафіксували і за межами країни.
Основним регіоном поширення коронавірусу залишається Китай і прилеглі країни, такі як Японія, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, Індія.
Також випадки захворювання були зафіксовані у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Швеції, Фінляндії, Росії, Великій Британії та ОАЕ.
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Наразі офіційно підтвердили 24 324 випадки зараження новим типом коронавірусу у всьому світі.
Захворювання призвело до смерті 490 осіб. У лікарнях перебуває 185 тис. людей.
На сайті BNO News також можна ознайомитися з графіком фіксації зараження коронавірусом.
До слова, раніше у ВООЗ заявили, що коронавірус не набуде масштабів пандемії.
Джерело: BNO News