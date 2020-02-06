Доктор Лі Венліань, який попередив про спалах коронавірусу, живий

Китайське видання Global Times спростувало інформацію про смерть лікаря Лі Венліаня з міста Ухань.
За інформацією ЗМІ, в лікарні у нього зупинилося серце, однак лікарям вдалося запустити його і врятувати Венліаня.
Наразі він знаходиться в критичному стані.
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Відомо, що Венліань першим попереджав про спалах нового захворювання в Ухані. Він писав своїм одногрупникам про те, що в лікарню доставили сім людей з симптомами вірусу, який був схожий на ТОРС. Саме це захворювання призвело до епідемії в 2002-2003 роках.
Після цього лікаря викликали на профілактичну бесіду в поліцію і попросили не сіяти паніку.
До слова, в Китаї захворювання коронавірусом діагностували у немовляти, якому було 30 годин від народження. Дитина стала наймолодшим пацієнтом з вказаною хворобою.
Джерело: Global Times