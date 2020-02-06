PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Доктор Лі Венліань, який попередив про спалах коронавірусу, живий

Китайське видання Global Times спростувало інформацію про смерть лікаря Лі Венліаня з міста Ухань.

За інформацією ЗМІ, в лікарні у нього зупинилося серце, однак лікарям вдалося запустити його і врятувати Венліаня.

Наразі він знаходиться в критичному стані.

Читайте: Тест-система на коронавірус: де проводять діагностику і що про неї відомо

Відомо, що Венліань першим попереджав про спалах нового захворювання в Ухані. Він писав своїм одногрупникам про те, що в лікарню доставили сім людей з симптомами вірусу, який був схожий на ТОРС. Саме це захворювання призвело до епідемії в 2002-2003 роках.

Після цього лікаря викликали на профілактичну бесіду в поліцію і попросили не сіяти паніку.

До слова, в Китаї захворювання коронавірусом діагностували у немовляти, якому було 30 годин від народження. Дитина стала наймолодшим пацієнтом з вказаною хворобою.

Джерело: Global Times

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка