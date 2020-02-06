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Факти / Світ

Кількість хворих на коронавірус зросла до 28 тис.

Від початку епідемії новий коронавірус виявили у 28 тис. осіб, 563 загинуло.

За день новий коронавірус 2019 nCoV виявили у ще 3694 чоловік в Китаї. Загальна кількість хворих на вірусну пневмонію в світі – 28 018 осіб.

За межами Китаю найбільше хворих у Японії (45 осіб), Сінгапурі (28), Таїланді (25), Південної Кореї (23) та Австралії (14).

Читайте: ВООЗ назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом

Від вірусної інфекції за день одужали майже 300 осіб. Загальна кількість видужали в Китаї – 1 153, в світі – 1 208.

Нагадаємо, тест-системи для діагностики коронавірусу доставили в Україну.

Джерело: South China Morning Post

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