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Факти / Світ

На борту лайнера Diamond Princess підтвердили ще 10 випадків зараження коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині біля берегів Японії, зафіксували ще 10 випадків зараження коронавірусом. Тепер загальна кількість інфікованих становить 20 людей.

На борту круїзного лайнера також перебуває 25 українців. У МЗС раніше повідомляли, що це члени екіпажу. Наразі невідомо, чи заразилися вони коронавірусом.

Усіх заражених переводять до діагностичних лікарень у країні. У МОЗ Японії зазначили, що проводять нові тести на коронавірус, результати яких оголосять пізніше.

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Нагадаємо, японський лайнер прямував за маршрутом Кагосіма – Гонконг – Окінава. Круїз тривав до 3 лютого.

Через зараження кількох пасажирів коронавірусом його помістили на карантин. Станом на 5 лютого, кількість інфікованих становила 10 людей.

Всього на лайнері перебувають 3 700 пасажирів.

Джерело: Міністерство здоров’я в Японії

Фото: Unsplash

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