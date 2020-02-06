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На заблокованому через коронавірус лайнері Diamond Princess перебувають 26 українців

На борту круїзного лайнера Diamond Princess, заблокованого через спалах коронавірусу біля берегів Японії, перебувають 26 громадян України.

Наразі Центр громадського здоров’я уточнює інформацію, чи є серед підтверджених випадків захворювання на коронавірус українці.

До слова, раніше МЗС повідомляло, що на борту лайнера перебуває 25 українців.

Круїзний лайнер Diamond Princess заблокований через спалах коронавірусу

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Нагадаємо, Diamond Princess перебуває на карантині. Станом на 6 лютого, загальна кількість хворих на коронавірус на борту лайнера становить 20 осіб.  Усіх заражених переводять до діагностичних лікарень у країні.

Припускають, що люди могли заразитися від пасажира з Гонконгу. 80-річний чоловік перебував на борту Diamond Princess з 20 до 25 січня. Коли він повернувся до Гонконгу, у нього виявили коронавірус.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Unsplash

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