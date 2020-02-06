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Трамп залишається загрозою для американської демократії – Пелосі

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що президент США Дональд Трамп як і раніше є загрозою для американської демократії.

Таку заяву політик зробила за підсумками голосування в Сенаті у справі про імпічмент глави Білого дому.

На її думку, Трамп і республіканці Сенату привели в норму беззаконня і відкинули систему стримувань і противаг Конституції США.

– Президент залишається постійною загрозою американської демократії, – заявила Пелосі.

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Вона додала, що Трампа можна вважати загрозою, оскільки він бачить себе вище закону і вважає, що може корумпувати вибори, якщо у нього виникне таке бажання.

Нагадаємо, 5 лютого у Сенаті США завершилося голосування у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сенатори відхилили обидві статті імпічменту глави США. Таким чином Трамп залишатиметься на посаді.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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