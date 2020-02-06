ВООЗ назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом

Для боротьби з подальшим розповсюдженням китайського коронавірусу та захисту вразливих держав ВООЗ потрібно $675 млн.

Найбільше занепокоєння в організації викликають країни, які не мають тест-систем для виявлення хворих на вірус.

Генеральний директор ВООЗ заявив, що потрібна термінова підтримка, яка допоможе зміцнити слабкі системи охорони здоров’я.

Крім того, вона потрібна для виявлення, діагностики та догляду за людьми з вірусом, щоб запобігти подальшій передачі вірусу та захистити медичних працівників.

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Розроблений стратегічний план реагування на захворювання розрахований на період лютого-квітня 2020 року.

До слова, раніше у ВООЗ заявили, що коронавірус не набуде масштабів пандемії.

Нагадаємо, тест-системи для діагностики коронавірусу доставили в Україну.

Джерело: ВООЗ