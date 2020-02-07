Бренд водка закріпили за Норвегією

Єврокомісія ухвалила нові географічні індикатори для товарів, які походять з Норвегії.

Одному з таких індикаторів присвоїли назву водка.

– Norsk Vodka/Norwegian Vodka відома нейтральним ароматом та глибоким та чистим смаком, що робить її ідеальною для різноманітних коктейлів. Вона виробляється з картоплі або з зерна у три етапи – заварювання, дистиляція та пост-дистиляційна обробка, які мають відбуватися в межах Королівства Норвегія, – повідомляє Європейська комісія.

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Виробничий процес цієї водки продовжує традиції, які започаткували в Бергені у 1531 році.

Інший географічний індикатор ввели для Аквавіту – традиційного святкового напою Норвегії.

До слова, в одній з багатоповерхівок Індії з кухонних кранів почала текти коричнева рідина з запахом алкоголю. Згодом з’ясувалося, що це дійсно була суміш пива, бренді та рому.

Джерело: Європейська комісія