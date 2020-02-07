Чим годують і як відстежують коронавірус: американець про карантин на Diamond Princess

3 лютого 2020 року круїзний лайнер Diamond Princess затримали на 24 години для перевірки членів екіпажу і пасажирів у зв’язку з можливістю заразитися коронавірусом 2019-nCoV.

Згодом через підозру поширення вірусу судно зупинили на карантин у японському порту Йокогама. Загалом на борту лайнера перебувало 3 711 осіб, серед яких 2 666 – це пасажири і 1 045 – члени екіпажу.

Це ситуація є особливо важливою для України, оскільки на борту серед працівників перебуває 25 українців.

Наразі редакція очікує на список наших співгромадян, які працюють на лайнері, а поки що ділимося інформацією про те, як живеться на борту судна, де з кожним днем поширюється коронавірус.

Станом на 7 лютого, коли пройшло чотири дні карантину, кількість хворих на новий коронавірус зросла до 61. Усі заражені доставлені у медичні заклади міста Токіо.

Журналістам Фактів ICTV вдалося зв’язатися з американцем Метью Смітом, який виявився заручником карантину. Він розповів, як їм живеться у каютах і чим вони харчуються.

57-річний чоловік разом із дружиною поїхали у відпустку, однак подружжя адвокатів з міста Сакраменто (штат Каліфорнія) опинилися у зовсім іншій ситуації, ніж хотілося б.

Чоловік зауважив, що будь-яка інформація про жахливі умови перебування на борту є спекуляцією недобросовісних журналістав або ж самих пасажирів, які хочуть привернути увагу ЗМІ.

– Як і всі інші пасажири, ми з дружиною перебуваємо на карантині у наших каютах. Нам дозволено виходити на свій балкон. Члени екіпажу до нас не можуть зайти, вони тільки підносять їжу та воду до наших дверей. Ми почуваємось добре, хоча розуміємо, що інші пасажири дуже панікують. Тут дуже строгий карантин, тому у нас немає приводу хвилюватися. Для профілактики нам не дають жодних препаратів, але стежать за нашим самопочуттям, – розповів Метью.

Метью закликає не панікувати та розповідає, що від початку карантину їх непогано годують. Пасажирам не дозволяють покидати свої каюти та спілкуватися з будь-ким на борту, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

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Американець поділився світлинами своєї вечері та ранковою кавою.



















Чим годують і як відстежують коронавірус: американець про карантин на Diamond Princess / 5 фотографий

Зокрема Метью пожартував, що така ситуація змусила його скуштувати японський йогурт з алое.

– Карантин спонукає до нових вражень, наприклад японський йогурт з алое. Зовсім непогано, хоча здається, що ти їсиш йогурт змішаний з лосьйоном для засмаги, – розповів американець.

Також від додав, що кожного дня по кілька разів на день усі пасажири міряють температуру тіла, аби відстежувати поширення вірусу.

До слова, станом на 7 лютого кількість хворих на новий тип коронавірусу зросла до 31 тис. осіб.

Софія Телішевська