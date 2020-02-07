Коронавірус 2020: кількість хворих зросла до 31 тис, 636 людей померло

Кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, зросла до 31 тис. осіб, смертельний результат зафіксований у 636 випадках.
Так, за добу виявлено ще 3 143 випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV.
Цей показник скорочується другий день поспіль, проте медики поки не говорять про спад епідемії.
387 пацієнтів за добу вилікувалися від хвороби, а загалом – понад 1,3 тис. осіб.
Читайте: На круїзному лайнері в Японії виявили ще 41 випадок коронавірусу
На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 50 підтверджених випадків захворювання новою пневмонією: 24 – в Гонконзі при одному випадку летального результату, 10 в Макао, 16 – на Тайвані.
Раніше ВООЗ назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом. Це приблизно $675 млн.
Джерело: Національна комісія з охорони здоров’я КНР
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+