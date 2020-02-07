Коронавірус 2020: кількість хворих зросла до 31 тис, 636 людей померло

Кількість хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, зросла до 31 тис. осіб, смертельний результат зафіксований у 636 випадках.

Так, за добу виявлено ще 3 143 випадки зараження коронавірусом 2019 nCoV.

Цей показник скорочується другий день поспіль, проте медики поки не говорять про спад епідемії.

387 пацієнтів за добу вилікувалися від хвороби, а загалом – понад 1,3 тис. осіб.

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На китайських територіях поза материковою частиною країни зафіксовано 50 підтверджених випадків захворювання новою пневмонією: 24 – в Гонконзі при одному випадку летального результату, 10 в Макао, 16 – на Тайвані.

Раніше ВООЗ назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом. Це приблизно $675 млн.

Джерело: Національна комісія з охорони здоров’я КНР