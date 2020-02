Лайнер Diamond Princess вийшов у круїз з японського міста Йокогама за маршрутом Кагосіма – Гонконг – Окінава 20 січня, а через два тижні повернувся назад. На ньому зафіксували спалах нового типу коронавірусу. Кількість хворих зросла вже до 61 людини. На ньому перебувають 25 українців.

Зараз корабель на карантині, щоб перешкодити подальшому поширенню хвороби.

Факти ICTV розповідають, що відбувається на судні Diamond Princess після захворювання кількох пасажирів на коронавірус.

Під час подорожі кілька людей почали скаржитися на погане самопочуття, через що вирішили обстежити всіх, хто перебував на борту.

Пневмонію, яку викликає новий тип коронавірусу, виявили у 10 пасажирів 5 лютого. Наразі кількість хворих зросла до 61 людини.

За попередньою інформацією, заразитися могли від 80-річного пасажира з Гонконгу, який прилетів до Японії і перебував на борту Diamond Princess з 20 до 25 січня. У нього виявили захворювання лише після повернення до Гонконгу.

Новим типом коронавірусу захворіли громадяни:

Орієнтовно судно перебуватиме на карантині два тижні (до 17 лютого). МЗС України зараз вирішує питання про те, де проходитимуть карантин українці – на борту лайнера або повернувшись в свою країну.

Наразі усіх людей, в яких виявили захворювання, помістили на карантин.

Їх забезпечують харчами, телефонним зв’язком, інтернетом та іншими необхідними речами.

Відомо, що на лайнері перебувають 25 українців, однак у жодного з них не виявили захворювання на новий тип коронавірусу.

Житель Великої Британії Девід Абель регулярно розповідає у соцмережі Facebook про ситуацію на борту лайнера.

За його словами, пасажири повинні контролювати температуру тіла і звертатися до медиків, якщо вона буде вище норми.

Пасажири переважно перебувають у своїх каютах, але інколи їм дозволяють виходити на відкриту палубу. У такому разі вони мають носити маски і триматися на відстані один від одного.

Наразі харчування на лайнері чудове, проте у перші дні після карантину воно було не дуже хорошим. Пасажирам доводиться самостійно дбати про чистоту власних кімнат, а також займатися пранням спідньої білизни. Для цього у них немає нічого, окрім мила.

Людям з каютами без вікон мають відкрити доступ до відкритої палуби.

Девід також публікує фотографії з лайнера, коли йому дозволяють виходити на палубу.

Один з пасажирів написав у Twitter, що постійно чує хворобливий кашель з сусідньої кімнати. Він також переймається тим, що люди, які носять їжу пасажирам, можуть стати переносниками коронавірусу.

У кімнатах майже немає розваг, тому деяким пасажирам почали приносити гральні карти і судоку для того, аби вони могли чимось себе зайняти.

Дехто публікує фото, на яких можна побачити краєвид з Diamond Princess.

Також пасажири публікують фотографії їжі, яку приносять їм в каюти. На них також можна побачити, що людям дають можливість обрати страви з обмеженого меню.

