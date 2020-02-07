На круїзному лайнері в Японії виявили ще 41 випадок коронавірусу

На круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині біля берегів японської Йокогами, виявили ще 41 випадок зараження вірусом 2019-nCoV.

Таким чином, загальне число заражених коронавірусом на кораблі досягло 61 людини. Громадянство нових інфікованих наразі не уточнюється.

Відомо, що всього на лайнері перебуває 2 666 туристів.

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У зв’язку з виявленням на Diamond Princess нових інфікованих коронавірусом Міжнародна асоціація круїзних ліній випустила повідомлення, згідно з яким суворо заборонено приймати на борт лайнерів пасажирів, які прибули з Китаю.

Нагадаємо, Diamond Princess перебуває на карантині. Станом на 6 лютого, загальна кількість хворих на коронавірус на борту лайнера становить 20 осіб. Усіх заражених переводять до діагностичних лікарень у країні.

Джерело: МОЗ Японії