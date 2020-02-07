Вчені знайшли ще одного носія коронавірусу – панголінів

Проміжними носіями небезпечного коронавірусу, ймовірно, є панголіни – ящурі, покриті лускою. Це встановила група китайських вчених.
У Південно-Китайському університеті фахівці провели більш ніж 1 тис. аналізів із генетичними матеріалами панголінів.
Виявилось, що генна послідовність коронавірусу, що виділився у цих ящурів, має 99% схожість із коронавірусом у людей.
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Чи міг передатись коронавірус саме від панголінів, фахівці поки стверджувати не можуть.
– Панголіни можуть бути не єдиними проміжними хазяїнами вірусу.
Ми продовжуємо дослідження, щоб знайти інших потенційних носіїв цієї інфекції, – заявили в університеті.
Панголіни – тварини класу ссавців, що покриті лускою. Їх загальна популяція невелика, проживають ці ящури в Азії та Африці.
Браконьєри полюють за панголінами заради дорогої луски, яку часто можна зустріти на китайських чорних ринках. М’ясо цих ящурів у Азії вважається делікатесом.
Раніше Факти ICTV розповідали про те, що китайські вчені вважають змій одним із можливих джерел коронавірусу.