Вчені знайшли ще одного носія коронавірусу – панголінів

Проміжними носіями небезпечного коронавірусу, ймовірно, є панголіни – ящурі, покриті лускою. Це встановила група китайських вчених.

У Південно-Китайському університеті фахівці провели більш ніж 1 тис. аналізів із генетичними матеріалами панголінів.

Виявилось, що генна послідовність коронавірусу, що виділився у цих ящурів, має 99% схожість із коронавірусом у людей.

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Чи міг передатись коронавірус саме від панголінів, фахівці поки стверджувати не можуть.

– Панголіни можуть бути не єдиними проміжними хазяїнами вірусу. Ми продовжуємо дослідження, щоб знайти інших потенційних носіїв цієї інфекції, – заявили в університеті.

Панголіни – тварини класу ссавців, що покриті лускою. Їх загальна популяція невелика, проживають ці ящури в Азії та Африці.

Браконьєри полюють за панголінами заради дорогої луски, яку часто можна зустріти на китайських чорних ринках. М’ясо цих ящурів у Азії вважається делікатесом.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що китайські вчені вважають змій одним із можливих джерел коронавірусу.