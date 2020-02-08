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Факти / Світ

Коронавірус у Китаї: від хвороби загинули більше 700 людей

Кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус зросла до 34,5 тис. людей.

Пневмонія, яку викликає захворювання коронавірусом, призвела вже до 722 летальних випадків.

Станом на сьогодні з лікарень виписали близько 2 тис. пацієнтів, яких вдалося вилікувати від інфекції.

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Спостерігається стрімке зростання кількості людей, які одужали після захворювання на коронавірус. Так, лише 7 лютого з клінік виписали 510 пацієнтів, 298 – у провінції Хубей, яка є осередком спалаху нової інфекції.

Проте кількість хворих зростає в усьому світі. Найбільше випадків захворювання новим типом коронавірусу зареєстровано у Гонконзі, Японії, Таїланді, Сінгапурі, Північній Кореї та Австралії.

30 січня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію міжнародного значення через спалах коронавірусу.

До слова, в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін заявив, що з китайської провінції Хубей планують евакуювати 50 українців.

Джерело: Сіньхуа

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