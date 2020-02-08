У Китаї від коронавірусу загинув перший іноземець

У Китайському місті Ухань, де почався спалах нового типу коронавірусу, зафіксували перші випадки смертей серед іноземців.

Відомо, що в лікарні Цзіньінтань 60-річний громадянин США помер від хвороби.

– Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого у зв’язку з їх втратою. З поваги до приватного життя сім’ї ми не надаватимемо додаткову інформацію, – повідомив представник посольства США.

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Крім того, у Міністерстві закордонних справ Японії повідомили про смерть свого громадянина в результаті важкої пневмонії.

60-річного чоловіка госпіталізували 22 січня. У результаті діагностики не змогли підтвердити або спростувати наявність коронавірусу в організмі пацієнта.

8 лютого в Ухані вже здали в експлуатацію другий госпіталь для лікування коронавірусу.

До слова, у результаті захворювання новим типом коронавірусу загинули вже 722 людини.

Джерело: The New York Times, Kyodo