PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Китаї від коронавірусу загинув перший іноземець

У Китайському місті Ухань, де почався спалах нового типу коронавірусу, зафіксували перші випадки смертей серед іноземців.

Відомо, що в лікарні Цзіньінтань 60-річний громадянин США помер від хвороби.

– Ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого у зв’язку з їх втратою. З поваги до приватного життя сім’ї ми не надаватимемо додаткову інформацію, – повідомив представник посольства США.

Читайте: Чим годують і як відстежують коронавірус: американець про карантин на Diamond Princess

Крім того, у Міністерстві закордонних справ Японії повідомили про смерть свого громадянина в результаті важкої пневмонії.

60-річного чоловіка госпіталізували 22 січня. У результаті діагностики не змогли підтвердити або спростувати наявність коронавірусу в організмі пацієнта.

8 лютого в Ухані вже здали в експлуатацію другий госпіталь для лікування коронавірусу.

До слова, у результаті захворювання новим типом коронавірусу загинули вже 722 людини.

Джерело: The New York Times, Kyodo

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка