Коронавірус на Diamond Princess: пасажирам повернуть гроші за круїз

Усім пасажирам лайнера Diamond Princess, який з 3 лютого на карантині у японському порту Йокогама через випадки коронавірусу, повністю повернуть гроші за круїз.

Про це йдеться у документі, який опублікували в мережі.

Diamond Princess has announced that it will refund all fees paid by passengers. #DiamondPrincess #coronavirus #CoronavirusOutbreak #2019nCoV #WuhanPneumonia #WuhanCoronavirus #wuhan #Quarantine pic.twitter.com/78n3JyoaTQ

— だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 9, 2020