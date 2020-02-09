Коронавірус на Diamond Princess: пасажирам повернуть гроші за круїз

Усім пасажирам лайнера Diamond Princess, який з 3 лютого на карантині у японському порту Йокогама через випадки коронавірусу, повністю повернуть гроші за круїз.

Про це йдеться у документі, який опублікували в мережі.

На борту лайнера перебуває 3 711 осіб, серед яких 2 666 – це пасажири і 1 045 – члени екіпажу.

Загальна кількість заражених новим коронавірусом на круїзному судні Diamond Princess в Японії сягнула 70 осіб. Серед них – громадянин України, який є членом екіпажу.