Коронавірус: у Китаї за добу загинули майже 100 осіб

У Китаї на пневмонію, спричинену новим типом коронавірусом, захворіли вже 37 198 тис. осіб, загинули через хворобу 811.
Такі дані станом на 00.00 годин за місцевим часом неділі, 9 лютого (18.00 за Києвом суботи) повідомив Держкомітет охорони здоров’я КНР.
Кількість хворих у країні за добу зросла на 2 656 тис. осіб. За 24 години внаслідок коронавірусу померли 89 хворих. 81 жертва знаходилася в епіцентрі захворювання провінції Хубей.
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У зв’язку з підозрою на наявність захворювання в медустановах країни спостерігаються майже 190 тис. осіб, понад 2 600 тис. осіб одужали.
Як повідомлялося, владу Китаю звинуватили у тому, що вони недостатньо швидко повідомляли про нові випадки коронавірусу.
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