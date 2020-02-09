PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус: у Китаї за добу загинули майже 100 осіб

У Китаї на пневмонію, спричинену новим типом коронавірусом, захворіли вже 37 198 тис. осіб, загинули через хворобу 811.

Такі дані станом на 00.00 годин за місцевим часом неділі, 9 лютого (18.00 за Києвом суботи) повідомив Держкомітет охорони здоров’я КНР.

Кількість хворих у країні за добу зросла на 2 656 тис. осіб. За 24 години внаслідок коронавірусу померли 89 хворих. 81 жертва знаходилася в епіцентрі захворювання провінції Хубей.

ЧитайтеРівень смертності від коронавірусу доволі низький – МЗС Китаю

У зв’язку з підозрою на наявність захворювання в медустановах країни спостерігаються майже 190 тис. осіб, понад 2 600 тис. осіб одужали.

Як повідомлялося, владу Китаю звинуватили у тому, що вони недостатньо швидко повідомляли про нові випадки коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка