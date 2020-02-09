Новий коронавірус отримав офіційну назву

Новий коронавірус отримав тимчасову назву Novel Coronavirus Pneumonia (NCP), що в перекладі означає “пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу”.

Рішення про присвоєння новому коронавірусу назви ухвалив Державний комітет з охорони здоров’я КНР.

– Ухвалено рішення присвоїти новому захворюванню тимчасову назву “пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу”. Назва англійською мовою Novel Coronavirus Pneumonia, скорочено – NCP”, – йдеться в повідомленні комітету.

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Як відомо, у Китаї у понад 37 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 811 осіб.