Хворі на коронавірус українці на Diamond Princess виявились членами екіпажу

Українцями, які захворіли на коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, виявилися 37-річна жінка та 25-річний чоловік.

Вони є членами екіпажу, працюють в частині з обслуговування лайнера, зокрема на кухні.

Захворювання протікає в легкій формі, безсимптомно. Їх госпіталізували до лікарні, де вони перебуватимуть на карантині щонайменше 14 днів.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна через спалах коронавірусу 11 лютого евакуює своїх громадян з Китаю.

Але українці повинні будуть підписати інформовану згоду, яка передбачає двотижневий карантин. Якщо вони відмовляться підписувати документ, то їх не пустять на борт літака.

Раніше Факти ICTV писали, що пасажирам Diamond Princess повернуть гроші за круїз.

Джерело: Центр громадського здоров’я України