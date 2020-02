Коронавірус на Diamond Princess: зафіксовано ще 66 випадків захворювання

Кількість хворих новим типом коронавірусу на круїзному лайнері Diamond Princess зросла на 66 людей.

Таким чином загальна кількість хворих становить 136 людей. Таку інформацію екіпажу корабля надало Міністерство охорони здоров’я Японії.

Читайте: Понад 900 осіб померли від коронавірусу, однак більше 3,2 тис. – вилікувалися

Частина людей, які захворіли новим типом коронавірусу, є членами екіпажу круїзного лайнера.

#day6 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #DiamondPrincess captain official announcement. Not 60 but 66!!!! some are staffs #hanginthereprincess #Anxiety pic.twitter.com/shlmjWUxEJ

— Yardley Wong (@yardley_wong) February 10, 2020