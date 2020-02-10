Коронавірус на Diamond Princess: зафіксовано ще 66 випадків захворювання

Кількість хворих новим типом коронавірусу на круїзному лайнері Diamond Princess зросла на 66 людей.
Таким чином загальна кількість хворих становить 136 людей. Таку інформацію екіпажу корабля надало Міністерство охорони здоров’я Японії.
– Зафіксовано 66 нових випадків зараженням новим типом коронавірусу. Зрозуміло, що це не ті новини, які б хотіли почути ті, хто знаходиться на борту лайнера. Проте нам говорили, що в перші дні карантину можливі нові випадки захворювання, – сказав капітан Diamond Princess під час звернення до пасажирів.
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Частина людей, які захворіли новим типом коронавірусу, є членами екіпажу круїзного лайнера.
#day6 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #DiamondPrincess captain official announcement. Not 60 but 66!!!! some are staffs #hanginthereprincess #Anxiety pic.twitter.com/shlmjWUxEJ
— Yardley Wong (@yardley_wong) February 10, 2020
Карантин на Diamond Princess повинен тривати до 17 лютого.
До слова, на круїзному лайнері Diamond Princess в українця зафіксували захворювання коронавірусом. Його перевезли до японської лікарні, де він знаходитиметься два тижні.
Відео: Yardley Wong